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الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

18 يناير 2025 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على امواطنين ووممتلكاتهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب المدينة ودهمت منزل والد الأسير القسامي “أسامه بني فضل” منفذ عمليه حوارة.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط محيط المنزل، وذلك بعد يومين من نشر منصات المستوطنين صوراً لمظاهر احتفال ورفع رايات حماس في المنطقة.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال مساء أمس، خلال مواجهات في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

في سبسطية، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت شابا (31 عاما) مصابا بالرصاص الحي في يده، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سبسطية.

وتمكن الشباب الثائر من استهداف آليات الاحتلال بزجاجة حارقة “مولوتوف” خلال اقتحام بلدة سبسطية.

في طوباس، استهدف مقاومون قوات الاحتلال الموجودة على جسر الملاكي بين مدينة طوباس ونابلس بوابل كثيف من الرصاص.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيساوية ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، وأطلقت نيرانها بشكل مباشر تجاه الشبان في المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في العيساوية ومخيم شعفاط.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا واذنا، بينما أغلق الاحتلال البوابة الحديدية على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون بالضفة الغربية.

المصدر / وكالات
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