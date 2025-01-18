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الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم الـ 470 تواليًا

18 يناير 2025 . الساعة 07:32 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم الـ 470 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 470 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 106 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

وعقب الإعلان عن وقف إطلاق النَّار في غزة، كثّف الاحتلال الصهيوني قصفه على كافة مناطق القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الغربية من مخيم جباليا شمالي غزة، فيما نفَّذ عمليات تفجير ضخمة وسط المخيم.

واستهدف قصف مدفعي، تزامناً مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال مناطق غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة من جنوب مدينة غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 3 مواطنين إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى 5 شهداء جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خانيونس.

وأصيبت سيدة، بطلق ناري خلال إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال تجاه غربي خانيونس.

كما أطلقت مروحية الاحتلال نيرانها وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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