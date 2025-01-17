الأونروا تستأنف توزيع الطحين على هذه الفئة غداً بوسط قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تستأنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توزيع مساعدات الدقيق الطارئة (الطحين) على الأسر في وسط قطاع غزة غداً السبت 18 يناير 2025.

من يحق له الاستفادة؟

سيتم استهداف الأسر المقيمة وكذلك النازحة في محافظة الوسطى والتي تضم "5" أفراد أو أكثر، بدءًا بالأسر التي تبدأ أسماؤها العائلية بحرف الـ "أ" وحتى حرف "ظ"، وكذلك بواقي الأسر المكونة من "6" فأكثر.

أين ومتى؟

* دير البلح والمغازي: سيتم التوزيع في صالة هاي كلاس في شارع ابو عريف في دير البلح.

* النصيرات والبريج: سيتم التوزيع في مركز توزيع النصيرات.

ما يجب إحضاره؟

* بطاقة الهوية الشخصية الأصلية.

ملاحظات هامة:

* يرجى الالتزام بمواعيد التوزيع المحددة.

* إحضار بطاقة الهوية الشخصية شرط أساسي.