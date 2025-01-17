جبَّارين: حماس سعت إلى صفقة تبادل وطنيَّة من كافَّة الفصائل الفلسطينية

غزة/ فلسطين أون لاين

استقبل رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، ورئيس مكتب الشهداء والأسرى زاهر جبارين، رئيس هيئة الأسرى قدورة فارس، بحضور محامي الهيئة خضر شقيرات، وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، والقيادين في الحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي.

ووجه المجتمعون التحية إلى غزة وشهدائها، والتحية لصمود شعبنا في قطاع غزة، الذي كان له الفضل الأول في التوصل لوقف إطلاق النار والوصول إلى صفقة تبادل الأسرى.

وبحث الجانبان، مستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني.

وأكد الجانبان، التواصل الدائم عبر اللجان المشتركة لإنجاز هذا العرس الوطني الكبير، وتنسيق الجهود بما يخدم قضية الأسرى، وإزالة كافة العقبات لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وأكد جبارين خلال اللقاء أن حماس قد سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا.

وشدّد على أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.