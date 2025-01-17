الشُّرطة الفلسطينيَّة تصدر توجيهات مهمَّةً للمواطنين بشأن وقف إطلاق النَّار بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

مع اقتراب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ومرحلة تبادل الأسرى، دعت الجهات الحكومية في غزة السكان إلى التريث، وعدم اندفاع النازحين منهم خصوصًا، إلى مناطق سكناهم الأصلية، إلى حين انجلاء الصورة وصدور تعليمات للتعامل مع المستجدات الميدانية.

وفي أحدث التعليمات، أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة توجيهات مهمة للمواطنين في القطاع، تطالب بعدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.

ودعت لتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة للحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني والعائلات ، والتزام الحذر أثناء التنقل، والاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية فيما يخص عودة النازحين إلى منازلهم بمحافظة رفح و غزة والشمال.

وطالبت بالابتعاد عن المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفًا مكثفًا لتفادي أي مخاطر محتملة، وتجنّب المنازل المهدمة والمقصوفة والابتعاد عنها لتفادي الانهيارات المفاجئة أو سقوط الركام.

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن بقايا الأسلحة والصواريخ أو الأجسام المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً ، وتوخي الحذر خلال التحركات اليومية وتجنب التجمعات والأماكن غير الآمنة.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.