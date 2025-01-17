بفلسطين المحتلَّة.. القوَّات اليمنيَّة تعلن عن سلسلة عمليَّات عسكريَّة ضدَّ أهداف (إسرائيليَّةً)

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات عدّة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في الداخل المحتل، وضد هدف بحري للولايات المتحدة الأميركية في البحر الأحمر.

وقال العميد سريع في بيانٍ له، إنّ عمليةً عسكرية استهدفت أهدافاً حيوية للاحتلال الإسرائيلي، في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة"، مضيفاً: "العملية جرى تنفيذها بـ4 صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح".

كما أشار البيان إلى أنّ "سلاح الجو المسير، نفّذ عمليتين عسكريتين، الأولى ضربت أهدافاً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ3 طائرات مسيرة، أما العملية الثانية استهدفت مركزاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرةٍ مُسيّرة وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

ولفت سريع، إلى أنّ العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعةـ نفذتها القوات البحرية مستهدفةً حاملة الطائرات الأميركية "ترومان".

وأوضح أنّ استهداف حاملة الطائرات "ترومان"، تمّ بعددٍ من الطائرات المسيّرة، وهو الاستهداف السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

وشدد على أنّ القوات اليمنية جاهزة لأيّ تطورات أو تصعيد أميركي إسرائيلي على اليمن، مضيفاً أنّ القوات اليمنية ستراقب تطورات الوضع في قطاع غزّة.

وأردف أنّ اليمن سيتخذ الخياراتٍ التصعيدية المناسبة، في حال نكث الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق، أو صعّد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزّة.

وأكّد سريع أنّ الشعب الفلسطيني ومجاهديه بقيادته وجيشه، لن يتخلى عن فلسطين وقضيتها العادلة، حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي من كل فلسطين.

وفي نفس السياق، أعلن بيان صادر عن المسيرات المليونية في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، إنّ "الشعب الفلسطيني ومقاومته قابلا إجرام العدو الإسرائيلي بصمود أسطوري لا مثيل له".

وأضاف بيان المسيرات التي جاءت تحت شعار "مع غزة جهادنا متصاعد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار" أنّ "العدو الإسرائيلي تلقى في هذه الجولة أقوى الضربات وأشد الاستنزاف في تاريخ احتلاله الموقت".

كما أشار إلى أنّ "هذه الجولة جسدت أقوى صور الوحدة والأخوة من خلال جبهات الإسناد التي امتزجت فيها أزكى دماء الأمة".

وبارك البيان للشعب الفلسطيني هذا الانتصار، كما بارك لقوى المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها حزب الله وجبهة المقاومة الإسلامية في العراق.

وكذلك، أكّد الاستعداد الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي سواء في هذه الأيام أو ما بعدها.