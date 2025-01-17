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آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ..

الصحة بغزَّة: 88 شهيدًا في مجازر "داميَّة" بالقطاع خلال 24 ساعة ماضية

17 يناير 2025 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
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الصحة بغزَّة: 88 شهيدًا في مجازر "داميَّة" بالقطاع خلال 24 ساعة ماضية
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدًا و110,642 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنًا، وإصابة 189 آخرين.

وأشارت إلى، أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الدوحة، مساء الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة حصدت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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