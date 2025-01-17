عراقجي يرحِّب باتِّفاق وقف إطلاق النَّار ويؤكد استمرار دعم إيران للشَّعب الفلسطيني

بحث رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفد الحركة المفاوض خليل الحية مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، التطورات السياسية والميدانية في غزة وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد عراقجي ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاتفاق، وأنها قد أعلنت سابقًا دعمها وتأييدها لأي اتفاق تصل إليه حركة حماس.

وأضاف: نبارك لكم هذا الانتصار ورضوخ الاحتلال لوقف إطلاق النار، والذي يأتي نتيجة صمود وثبات الشعب الفلسطيني ومجاهدي حماس خلال 15 شهرا من جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال دخل غزة للقضاء على حماس، وها هو اليوم يعقد اتفاقًا معها للانسحاب وتبادل الأسرى، ما يعني انتصار حماس والشعب الفلسطيني على هذا الاحتلال.

وأكد وزير الخارجية الإيراني استمرار دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه المشروعة، مقدما التحية لكل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة خاصة في غزة ولبنان.

وبدوره، قدم الحية تحيات حركة حماس والشعب الفلسطيني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم بوقف العدوان هو نتيجة صمود شعبنا وبسالة المقاومة من كتائب القسام وسرايا القدس وكل الفصائل، وبفضل كل جبهات الإسناد المبارك وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية، مستذكرا عمليات الوعد الصادق1 و2.

كما استذكر رئيس حماس بغزة الشهداء العظام الذين ارتقوا في هذه المعركة، وعلى رأسهم القادة رؤساء المكتب السياسي لحركة حماس الشهداء إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وسماحة السيد الشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وشدد الحية على أن معركة طوفان الأقصى هي نذير واضح، وبداية لزوال الاحتلال الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين