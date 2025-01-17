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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 17 يناير

17 يناير 2025 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 17 يناير 2025، استقراراً في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس إلى غائم جزئي نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 16°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 14 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 61٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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