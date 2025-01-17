الإعلامي الحكومي يعلن تفاصيل حول عودة النَّازحين إلى وسط وشمال غزَّة (شاهد)

ناشد المكتب الإعلامي الحكومي، أبناء شعبنا الفلسطيني الباسل بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة غدر الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في توخي الانتباه من جرائم القصف والمجازر والاستهدافات المتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة في تصريحات إعلامية، أبناء شعبنا البقاء على جهوزية عالية للتعامل مع أي طارئ، وتفادي المناطق المستهدفة والابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر.

وطالب الثوابتة، بضرورة التعاون مع فرق الطوارئ والدفاع المدني لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وناشد النازحين الالتزام بالبروتوكولات الحكومية، والعودة عبر شارع الرشيد الساحلي غربي قطاع غزة، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

التزامن مع الإعلان عن الصفقة وقرار وقف إطلاق النار.. د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يُحذّر من تداول الشَّائعات ويُقدّم إرشادات ونصائح حكومية متعددة مهمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.. (بث مباشر مُسجل). pic.twitter.com/wP3MzWg8wj — د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) January 16, 2025

وذكر الثوابتة، أنه من المقرر نشر خطة حكومية خلال اليومين القادمين من أجل تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، مناشدًا المواطنين بالصبر والعودة وفق البروتوكول الحكومي.

وجدّد المكتب الحكومي تأكيده أن الاحتلال يُمعن في جرائم القتل والاستهداف والقصف العشوائي بحق شعبنا، مما يتطلب وحدة الصف وحماية الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، أبناء الشعب الفلسطيني من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، إنَّ التجارب السابقة تؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مستغلاً هذه الفترة لإلحاق أكبر قدر من الأضرار والخسائر، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً وتدميراً واسعاً، مشددًا على ضرورة الحذر أثناء التنقّل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية، وتجنب التحرك في المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفاً مكثفاً، خاصة في الساعات التي تلي الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أو تفخيخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار.

وناشد المواطنين الابتعاد عن المنازل المقصوفة والمهدمة، حيث قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمرة حيث تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم. ونبه المواطنين، من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، والتي تشكل خطراً بالغاً على الحياة، مشددًا: "يجب عدم الاقتراب منها أو لمسها، والإبلاغ فوراً عنها للجهات المختصة لتفادي وقوع حوادث قد تؤذيكم أو تؤذي أحبابكم".

وطالب البيان المواطنين بـ "الحذر في كل شيء"، وقال: "نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كافة تحركاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال، أو الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية".

كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات السلامة، والإبلاغ عن أي جسم أو نشاط مشبوه أو تهديدات قد تُشكل خطراً على سلامة المواطنين، مع التأكد من أن كل خطوة يتم اتخاذها مبنية على الحذر الكامل والوعي بالمخاطر المحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين