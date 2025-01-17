استطلاع يكشف: 61.5% من المستوطنين يدعمون صفقة وقف إطلاق النَّار في غزة

أظهر استطلاع للقناة الـ13 العبرية، أن 61.5% من المستوطنين يدعمون صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، مقابل 23.9% يعارضونها.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن 59.8% يعتقدون أنه يجب المضي قدمًا بالمرحلة الثانية من الصفقة ووقف الحرب التي تشنها "إسرائيل" على غزة.

ويسود اختلاف داخل الحكومة الائتلافية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول الصفقة، حيث اشترط حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش للبقاء في الحكومة "الإسرائيلية" حصوله على تعهد من نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال الحزب، في تصريح مكتوب، "بعيدا عن الشوق إلى عودة جميع الأسرى، فإن حزب الصهيونية الدينية يعارض الصفقة بشدة".

كما أعلن إيتمار بن غفير وزير "الأمن الإسرائيلي" زعيم حزب "عظمة يهودية" أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، علمًا أن بن غفير وحده لديه 6 مقاعد فقط.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

المصدر / وكالات