"بعد الإعلان عن اتِّفاق وقف إطلاق النار".. الاحتلال يواصل "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 469 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 105 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

وقالت وزارة الصّحة، أمس الخميس، إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46,788 شهيداً و110,453 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وعقب الإعلان عن وقف إطلاق النَّار في غزة، كثّف الاحتلال الصهيوني قصفه على كافة مناطق القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استشهد الشاب محمود صابر الحواجرين، متأثرا بإصابته قبل أيام، على شارع صلاح الدين، نتيجة تعرضه لقنبلة من طائرة كواد كابتر.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفًا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما ارتقى شهداء وسجل عدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً قرب محطة السلطان في شارع يافا شمال شرق مدينة غزة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف المدني من الوصول للمنازل المستهدفة، لانتشال الشهداء والجرحى.

فيما نفذت غارات وقصف مدفعي وأحزمة نارية في منطقة الصفطاوي وجباليا البلد شمال قطاع غزة، بالتزامن مع عملية نسف للمباني سكنية في منطقتين جنوب وشمال مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه انتشلت شهيدين وعددًا من الإصابات بعد استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "البرش" قرب مسجد للعمري بجاليا البلد شمال قطاع غزة، عرف منهما الشهيد صلاح مروان البرش.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، فيما أشارت لإطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار في محيط المسجد العمري بجباليا البلد شمالي القطاع.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال المسيرة غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمال مخيم النصيرات.

كما استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة الغصين بجوار مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد إنذار السكان بإخلائه.

وقصفت قوات الاحتلال أرضًا زراعية بالقرب من منزل يعود لعائلة أبو مرشود في منطقة أرض المفتي.

وذكرت مصادر طبية، أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 9 نتيجة القصف "الإسرائيلي" المستمر على وسط وجنوب قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين