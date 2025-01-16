كم أنفقت (إسرائيل) على الحرب بقطاع غزَّة حتَّى اللَّحظة؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

وصفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية تكلفة الحرب بالثقيلة، بكونها تعكس الـ"فشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية خلال العقد المقبل".

وقالت الصحيفة إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

واستندت الصحيفة إلى تقديرات "بنك إسرائيل"، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء"، لكن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الكارثة الاقتصادية في دولة الاحتلال، حيث يتعين على الحكومة تخصيص المزيد من الأموال لتأمين مستقبلها واستعادة شعور الأمان للمستوطنين.

وقالت إن "تلك الميزانية (المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه".

وأضافت الصحيفة أن "فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة لم يقف عند هذا الرقم، فقد سبقه عدد من الخسائر البشرية والمصابين، إضافة إلى عائلات وأُسر المصابين الذين تضرروا معنويا وبعضهم عقليا أيضا".

ولفتت إلى أن "الحديث عن أرقام الحرب ونتائجها يأتي على خلفية الحديث عن لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع"، المعروفة إسرائيليا بـ"لجنة ناجل" على اسم رئيسها يعكوف ناجل.

ويرتكب الاحلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 30 مايو/أيار 2024، نشرت "كالكاليست" تقريرا توقعت فيه بلوغ تكاليف الحرب على غزة 250 مليار شيكل بحلول عام 2025، وهو الرقم نفسه الذي كشفت عنه اليوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن "العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الحرب الإسرائيلية".

في حين توقعت مصلحة الضرائب أن تعود عائدات الغاز بين 55 إلى 72 مليار دولار على خزينة الدولة بحلول عام 2033، إلا أن هذه الأموال لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطلوبة في ميزانية الحرب.

في هذا السياق، نشرت لجنة ناجل، التي عينتها الحكومة للتوصية بحجم الزيادة المطلوبة في ميزانية الدفاع، توصياتها هذا الأسبوع، وأكدت على ضرورة زيادة قدرها 275 مليار شيكل في ميزانية الأمن على مدار العقد المقبل، ما يعادل 27.5 مليار شيكل سنويًا، ليصل مجموع هذه الزيادة إلى تريليون شيكل.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن تقرير اللجنة "اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.