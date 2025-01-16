الصحة العالمية تدعو لدعم دولي من أجل تمويل المساعدات في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بها، اليوم الخميس، لتوفير التمويل من أجل الاستجابة الطبية في غزة بعد الإعلان عن توصل إلى صفقة مرتقبة بين حركة حماس و(إسرائيل) لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا على القطاع.

وقالت المنظمة إن الدول الأعضاء بها والمانحين والمجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، يجب أن يدعموا الاحتياجات الصحية العاجلة وإعادة الإعمار طويلة الأجل لمنظومة الرعاية الصحية في غزة.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ الاستجابة بمفردها".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، مساعدة إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، بعد إعلان وقف لإطلاق النار، مساء الأربعاء، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن هذه المساعدة هدفها مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

وتشمل مساعدة غذائية طارئة وأخرى طبية وتجهيزات تتيح وصولا أسهل إلى مياه الشرب بحسب بيان للمفوضية. ونحو 3800 طن من المساعدة الإنسانية عن طريق الجو.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 77 فلسطينيًا بينهم 25 طفلا، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

كذلك، أحصت وزارة الصحة في القطاع، الخميس، استشهاد 81 فلسطينيا في الساعات الـ24 الأخيرة في غزة، وأعلنت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 46,788 شخصا منذ اندلاع الحرب.