فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبريِّ: الخلافات النِّهائيَّة حول اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة حُلت

ناشط وحقوقيّ بريطانيّ: صناعة المساعدات تُبيض جرائم (إسرائيل) في غزَّة

خبير عسكريّ: اتِّفاق غزَّة يتيح للمقاومة ترتيب صفوفها ويجعل إسرائيل في وضعيَّة الدِّفاع

لمنع رفع شارة النَّصر... تقارير: هكذا سيتمُّ تبادل الأسرى بعد اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

أبو عبيدة: جيش العدوِّ استهدف مكان تواجد إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصَّفقة

مواطنون يكشفون عن استخدام الاحتلال لغازات سامَّة بمناطق سكناهم بغزَّة والشَّمال

غزَّة ضمن قائمة "مراقبة المعالم العالميَّة" لعام 2025

الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة لغزة بقيمة 120 مليون يورو

(PJPS) يطالب بمنح طواقم الصَّحفيِّين حقِّ الوصول غير المشروط لغزَّة

فلسطيني بغزَّة يخلِّد "طوفان الأقصى" في مولودته الجديدة

الصحة العالمية تدعو لدعم دولي من أجل تمويل المساعدات في غزة

16 يناير 2025 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...
aides-palestine-gaza.jpg
وكالات/ فلسطين أون لاين

 دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بها، اليوم الخميس، لتوفير التمويل من أجل الاستجابة الطبية في غزة بعد الإعلان عن توصل إلى صفقة مرتقبة بين حركة حماس  و(إسرائيل) لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا على القطاع.

وقالت المنظمة إن الدول الأعضاء بها والمانحين والمجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، يجب أن يدعموا الاحتياجات الصحية العاجلة وإعادة الإعمار طويلة الأجل لمنظومة الرعاية الصحية في غزة.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ الاستجابة بمفردها". 

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، مساعدة إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، بعد إعلان وقف لإطلاق النار، مساء الأربعاء، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن هذه المساعدة هدفها مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

وتشمل مساعدة غذائية طارئة وأخرى طبية وتجهيزات تتيح وصولا أسهل إلى مياه الشرب بحسب بيان للمفوضية. ونحو 3800 طن من المساعدة الإنسانية عن طريق الجو.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 77 فلسطينيًا بينهم 25 طفلا، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

كذلك، أحصت وزارة الصحة في القطاع، الخميس، استشهاد 81 فلسطينيا في الساعات الـ24 الأخيرة في غزة، وأعلنت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 46,788 شخصا منذ اندلاع الحرب.

تويتر تويتر
#غزة #مساعدات دولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة