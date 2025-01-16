الإعلام العبريِّ: الخلافات النِّهائيَّة حول اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة حُلت

وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيعقد اجتماعًا لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عودة رئيسي الشاباك والموساد من قطر.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى قد حُلت، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ.

بدورها، ذكرت القناة 12 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة -بكامل هيئتها- سيجتمعان غدا الجمعة لإقرار الصفقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أرييه درعي رئيس حزب شاس -أحد مكونات الحكومة الائتلافية في إسرائيل- قوله إنه تلقى رسالة مفادها أنه "تم التغلب على جميع العقبات"، وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يمضي قدما".

وفي الإطار، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أميركي قوله إن "الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

وقال مسؤول أميركي إن خلافا نشب اليوم الخميس حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن مبعوثين أميركيين يعملان على حله.

وذكر المسؤول أن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم، وقال إن من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.

ومن جهته، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، أنه لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أبو زهري في تصريح للتلفزيون العربي، إنّ "الاحتلال يريد خلق حالة توتر في وقت حرج ونطالب بإلزامه بتطبيق الاتفاق".

وطالب الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مشددًا على أنه لا مجال للسجال أو تهرُّب نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدّد تأكيده على أن الحركة منفتحى على كل الاقتراحات لفتح معبر رفح في التوقيت المحدد بالاتفاق.

وأشار أبو زهري إلى أنّ التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة محاولة يائسة من نتنياهو لتخريب الاتفاق.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.