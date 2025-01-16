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الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة لغزة بقيمة 120 مليون يورو

16 يناير 2025 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة لغزة بقيمة 120 مليون يورو
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مساعدة إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، بعد إعلان وقف لإطلاق النار، مساء الأربعاء، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن هذه المساعدة هدفها مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

وتشمل مساعدة غذائية طارئة وأخرى طبية وتجهيزات تتيح وصولا أسهل إلى مياه الشرب بحسب بيان للمفوضية. ونحو 3800 طن من المساعدة الإنسانية عن طريق الجو.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 77 فلسطينيًا بينهم 25 طفلا، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

كذلك، أحصت وزارة الصحة في القطاع، الخميس، استشهاد 81 فلسطينيا في الساعات الـ24 الأخيرة في غزة، وأعلنت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 46,788 شخصا منذ اندلاع الحرب.

والخميس، التقت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب، في بروكسل، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وكتبت لحبيب على منصة إكس "ناقشنا الحاجات الهائلة في غزة والضفة الغربية وسبل تلبيتها"، موضحة أنها ستتوجه قريبا إلى الأراضي الفلسطينية.

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#غزة #وقف إطلاق النار

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