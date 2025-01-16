(PJPS) يطالب بمنح طواقم الصَّحفيِّين حقِّ الوصول غير المشروط لغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) استمرار التضييق على الطواقم الصحفية في قطاع غزة، داعيًا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى منح الطواقم الصحفية وخبراء حقوق الإنسان المستقلين حق الوصول غير المشروط إلى قطاع غزة.

وقال مركز حماية، في بيانٍ صحافي، اليوم الخميس، "نعرب عن أملنا في أن يشكل وقف إطلاق النار المعلن في غزة بداية لمرحلة جديدة تتضمن للصحفيين ممارسة عملهم بحرية وأمان".

وذكر البيان، أن الصحفيين في غزة دفعوا أغلى ثمن –وهو حياتهم– ليطلعوا العالم على بعض الأهوال التي حدثت في غزة خلال هذه الحرب المطولة والتي أهلكت جيلاً من المراسلين.

وأضاف، أن الحرب لم تدمر فقط البنية التحتية لقطاع غزة، بل أضرت أيضاً بالنسيج الإعلامي الفلسطيني، وتعرضت المقرات الإعلامية وغرف الأخبار للتدمير والأضرار الجسيمة.

أكد مركز حماية الصحفيين على إعادة بناء القطاع الإعلامي في غزة يتطلب دعماً دولياً وعملاً مكثفاً لتعويض الخسائر التي لحقت بالصحفيين ومؤسساتهم.

وقال، "سنواصل العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لضمان أن تصل أصوات الصحفيين الفلسطينيين إلى العالم، مؤكدًا أن التحقيق المستقل هو الطريق الوحيد لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.