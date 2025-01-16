الصِّحَّة بغزَّة: 81 شهيدًا و188 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصِّحَّة في غزَّة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 468 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و188 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46,788 شهيداً و110,453 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين