فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو زهري: لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود في اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود بانفجار ذخيرة جنوب فلسطين المُحتلَّة

صندوق الأمم المتَّحدة للسُّكان: وقف إطلاق النَّار "بصيص أمل" للشَّعب الفلسطيني

بعد اتِّفاق وقف إطلاق النَّار.. ما السِّيناريوهات التي تواجه حكومة نتنياهو المتطرِّفة؟

رامز حامد.. وحيدٌ في خيمته يجتمع عليه النُّزوح والحرب والمرض

"عقب إعلان اتِّفاق وقف الحرب بغزَّة".. الاحتلال يرتكب مجازر دامية في اليوم الـ 468 من "الإبادة الجماعيَّة"

من الحرب إلى البحر.. شباب غزَّة يلجؤون إلى أصعب المهن بحثًا عن لقْمة العيش

الصِّين ترحِّب باتِّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة وتدعو لتحقيق وقف دائم

الشَّيخ عكرمة صبري: كلُّ المؤامرات الحاليَّة تهدف إلى تسليم الأقصى لليهود

مسؤول: 2024 الأعلى "إسرائيليًا" في احتجاز جثامين الشُّهداء الفلسطينيين

الصِّحَّة بغزَّة: 81 شهيدًا و188 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

16 يناير 2025 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 81 شهيدًا و188 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصِّحَّة في غزَّة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 468 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و188 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت وزارة الصّحة،  إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46,788 شهيداً و110,453 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة