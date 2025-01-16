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الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود بانفجار ذخيرة جنوب فلسطين المُحتلَّة

16 يناير 2025 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بإصابة 10 جنود "إسرائيليين" نتيجة انفجار ذخيرة في قاعدة تدريب جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن من بين الجنود الجرحى 3 مصابين وصفت إصابتهم بالمتوسطة.

وأوردت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن 10 جنود أصيبوا جراء انفجار صاروخ لحزب الله في قاعدة تدريب للجيش "الإسرائيلي".

والإثنين الماضي، أعلنت إذاعة "جيش الاحتلال"، عن سقوط 840 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، مشيرةً إلى أن 405 من قتلى "الجيش الإسرائيلي" قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة، أنّ 55 منهم خلال العملية العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #إصابات في صفوف الاحتلال #طوفان الأقصى

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