صندوق الأمم المتَّحدة للسُّكان: وقف إطلاق النَّار "بصيص أمل" للشَّعب الفلسطيني

وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه "بصيص أمل" للشعب الفلسطيني، خاصة للنساء والفتيات اللاتي عانين من ويلات 15 شهرًا من الحرب والدمار.

وجاء في بيان للصندوق: "هذا الاتفاق يقدم بصيص أمل للنساء والفتيات وأسرهن في غزة، اللاتي تحملن أعباء الحرب بشكل خاص."

وأضاف البيان: "لقد عانين من فقدان الأحبة، وتدمير المنازل، وانهيار الخدمات الصحية، واضطرارهن للولادة دون رعاية طبية وسط الدمار.

نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار، حيث يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيد بناء حياته ويعيد تأسيس سبل العيش التي دمرتها الحرب."

كما أكد الصندوق على ضرورة استدامة السلام واحترام القانون الدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق.

وقال: "يجب أن نعمل معًا لضمان وصول الغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى كل من يحتاجها في غزة."

وأعرب الصندوق عن استعداده لدعم إعادة بناء خدمات الصحة الأمومية والحماية في غزة، مؤكدًا أن النساء والفتيات بحاجة ماسة إلى السلام والأمن لبناء مستقبل أفضل.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين