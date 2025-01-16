الصِّين ترحِّب باتِّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة وتدعو لتحقيق وقف دائم

رحَّبت الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يؤدي التنفيذ الفعال للاتفاق إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، أكد خلاله أن بكين "تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما في ذلك حل الدولتين كخيارٍ وحيدٍ لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين