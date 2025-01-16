بعد اتِّفاق وقف إطلاق النَّار.. ما السِّيناريوهات التي تواجه حكومة نتنياهو المتطرِّفة؟

بعد صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، تساؤلات في "إسرائيل" عن مصير حكومة نتنياهو المتطرف؟

يُقدر المسؤولون "الإسرائيليون" أنه ليس أمام رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو طريق للتراجع عن الصفقة، ويعتقدون حسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن هناك احتمال لحدوث ثلاثة سيناريوهات بالنسبة للائتلاف.

الأول: أن الائتلاف سيبقى كما هو بحصوله على أغلبية في الحكومة، مع الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وعوتسما يهوديت بقيادة ما يُسمّى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

الثاني: أنه سيستخدم خطة الطوارئ، في حال عملت أحزاب الصهيونية الدينية المشاركة في الائتلاف على إسقاط الحكومة، بسبب معارضتها لصفقة التبادل واعتبار شروطها بأنها مذلة لـ(إسرائيل)، وذلك من خلال البناء على شبكة الأمان التي عرضتها عليه المعارضة الإسرائيلية، ومن بينها زعيمها رئيس حزب (يش عتيد) وعضو الكنيست يائير لابيد، وعضو الكنيست منصور عباس، الذي عرض عليه بالفعل شبكة أمان حتى نهاية فترة ولايته، إذا وافق على إنجاز صفقة التبادل وإنهاء الحرب.

الثالث: الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا أُسقط الحكومة.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين