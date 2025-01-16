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أبو زهري: لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود في اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

16 يناير 2025 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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أبو زهري: لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود في اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، أنه لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أبو زهري في تصريح للتلفزيون العربي، إنّ "الاحتلال يريد خلق حالة توتر في وقت حرج ونطالب بإلزامه بتطبيق الاتفاق".

وطالب الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مشددًا على أنه لا مجال للسجال أو تهرُّب نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدّد تأكيده على أن الحركة منفتحى على كل الاقتراحات لفتح معبر رفح في التوقيت المحدد بالاتفاق.

وأشار أبو زهري إلى أنّ التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة محاولة يائسة من نتنياهو لتخريب الاتفاق.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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