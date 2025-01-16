أبو تريكة يوجِّه رسالةً لأهل غزَّة بعد إعلان وقف إطلاق النَّار (شاهد)

وجّه نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، رسالة مؤثرة لأهل قطاع غزة ، بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال أبو تريكة على قنوات (بي إن سبورتس) خلال الأستوديو التحليلي لمباراة أرسنال ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "تحية وسلام لأهل غزة بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ليس لأحد فضل عليكم سوى الله سبحانه وتعالى".

وأثنى نجم الأهلي السابق على أهل غزة قائلا "بصبركم ومقاومتكم وشجاعتكم ضحيتم بالكثير، واليوم يوم من أيام الله. السلام على أهل غزة الأبية فأنتم تاج على الرؤوس لأنكم حفظتم شرف الأمة".

وأردف أبو تريكة "هناك 45 ألف شهيد وجريح، والكثير من المتضررين، فالله سبحانه وتعالى يلهمكم الصبر. مهما عملنا لن نوفيكم حقكم".

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.



المصدر / الجزيرة