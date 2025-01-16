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الاحتلال يشنُّ حملةَ اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

16 يناير 2025 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملةَ اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوّات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية عقب مداهمة أحد المنازل في بلدة العيساوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة طولكرم، واعتقلت 4 شبان، وهم: ساهر الباشا، محمد عماد جراد، محمود الراسم ونور مرعي.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين هادي إياد الخصيب، ونور العاروري وهو نجل الشهيد عبد الرحمن العاروري، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في قرية عارورة، شمال غربي مدينة رام الله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عماد من منزل في بلدة بيت فجار، جنوب شرقي مدينة بيت لحم.

في الخليل، أفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل عايد وزوز عقب اقتحام منزل عائلته في مدينة الخليل.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اقتحام الضفة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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