تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 16 يناير

تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 16 يناير 2025، مستقرة من حيث درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط أمطار.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 17°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة ودافئة.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 14 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 57٪.

المصدر / فلسطين أون لاين