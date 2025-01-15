حتَّى انجلاء الصُّورة... دعوات للتَّريُّث فيما يتعلَّق بعودة النَّازحين إلى منازلهم بغزَّة والشَّمال

غزة/ فلسطين أون لاين

مع اقتراب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، دعت الجهات الحكومية في غزة السكان إلى التريث، وعدم اندفاع النازحين منهم خصوصًا، إلى مناطق سكناهم الأصلية، إلى حين انجلاء الصورة وصدور تعليمات للتعامل مع المستجدات الميدانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، "أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الحبيب وحفاظا على أرواحكم، وفي ظل الحديث الكبير عن الاقتراب من وقف إطلاق النار بقطاع غزة نحذركم من الاقتراب من المناطق التي تتواجد بها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد معرفة تفاصيل بنود الإتفاق ودخوله حيز التنفيذ".

ومن جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي، في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار بقطاع غزة من تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة للحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني و"عائلاتنا الكريمة".

ودعا "الإعلامي الحكومي"، في بيان له، مساء الأربعاء، الالتزام الحذر أثناء التنقل، والاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية فيما يتعلق بعودة النازحين إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال.

وشدد البيان على ضرورة الابتعاد عن المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفًا مكثفًا لتفادي أي مخاطر محتملة، بالإضافة إلى تجنّب المنازل المهدمة والمقصوفة والابتعاد عنها لتفادي الانهيارات المفاجئة أو سقوط الركام.

وحذر "الإعلامي الحكومي"، من الاقتراب من بقايا الأسلحة والصواريخ أو الأجسام المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً، ودعا لتوخي الحذر خلال التحركات اليومية وتجنب التجمعات والأماكن غير الآمنة.

وناشد المكتب الحكومي المواطنين الابتعاد عن المنازل المقصوفة والمهدمة، حيث قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمرة حيث تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم.

ونبه المواطنين، من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، والتي تشكل خطراً بالغاً على الحياة، مشددًا: "يجب عدم الاقتراب منها أو لمسها، والإبلاغ فوراً عنها للجهات المختصة لتفادي وقوع حوادث قد تؤذيكم أو تؤذي أحبابكم".

وطالب البيان المواطنين بـ "الحذر في كل شيء"، وقال: "نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كافة تحركاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال، أو الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية".

كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات السلامة، والإبلاغ عن أي جسم أو نشاط مشبوه أو تهديدات قد تُشكل خطراً على سلامة المواطنين، مع التأكد من أن كل خطوة يتم اتخاذها مبنية على الحذر الكامل والوعي بالمخاطر المحيطة.

وفي السياق، أكدت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام المواطنين الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة وشمالها إلى جنوبي قطاع غزة، بالمواعيد المتداولة لعودتهم، بحسب ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يعلن التوصل إليه قريبا.

وحذرت المصادر، النازحين من التسرع بالتوجه إلى حواجز الاحتلال بشارعي الرشيد وصلاح الدين، مع بدء سريان وقف إطلاق النار، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد ويعطي ذريعة لقوات الاحتلال باستهدافهم.

وبحسب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة والكيان الإسرائيلي المتداولة، فإن عملية بدء عودة النازحين من جنوبي قطاع غزة إلى شماله تبدأ في اليوم السابع من تنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك عبر شارع الرشيد الساحلي. فيما سيتم بعد 22 يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق فتح ممر شارع صلاح الدين لعودة النازحين، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من ما يسمى (محور نتساريم).