بـ "الجدول الزمنيّ".. كل ما تحتاج معرفته حول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

توصلت حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. قد ينهي هذا الاتفاق الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كل ما تحتاج معرفته حول اتفاق وقف إطلاق النار:

. المرحلة الأولى:

الإطار الزمني: المرحلة الأولى تمتد على 42 يومًا.

عدد الأسرى الإسرائيليين: الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا: تشمل الأطفال، النساء، الجنود، كبار السن فوق سن الخمسين، والمرضى والمصابين.

الجدول الزمني للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين:

اليوم الأول: الإفراج عن 3 أسرى.

اليوم السابع: 4 أسرى.

اليوم الـ14: 3 أسرى.

اليوم الـ21: 3 أسرى.

اليوم الـ28: 3 أسرى.

اليوم الـ35: 3 أسرى.

الأسبوع الأخير: الإفراج عن الـ14 أسيرًا المتبقين.

3. تحرير أسرى فلسطينيين وعودة سكان الشمال:

إطلاق سراح أسرى فلسطينيين: سيتم الإفراج عن حوالي 1,000 أو 1,300 أسير فلسطيني - العدد مرتبط في حالة الأسرى الإسرائيليين.

الأسرى "المدانون بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين" سيتم ترحيلهم إلى غزة، قطر، أو تركيا.

لن يتم الإفراج عن أسرى وحدة "النُخبة" في المرحلة الأولى.

زيادة المساعدات الإنسانية: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع.

بدء عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع بدءًا من اليوم الـ22.

تشكيل قوة قطرية-مصرية لتفتيش المركبات عند عبورها إلى الشمال.

4. الجدول الزمني المتوقع للتنفيذ:

الخميس: اجتماعات حكومية وأمنية حاسمة.

الأحد: من المتوقع بدء المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة.

الإثنين: الموعد النهائي المتوقع لإتمام الاتفاق قبل تنصيب الرئيس ترامب.

5. الانسحابات الإسرائيلية من القطاع:

الانسحاب التدريجي:

سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من محور "نيتساريم"، وكذلك ستنسحب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) وبقاء قوة صغيرة

سيتم إخلاء نقاط التفتيش الإسرائيلية من محور "فيلادلفيا".

مصادر مصرية أكدت اليوم، الأربعاء، أن غالبية القوات الإسرائيلية غادرت محور "فيلادلفيا" خلال الساعات الماضية.

المنطقة العازلة:

سيقوم الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة بطول 60 كيلومترًا وعرض كيلومتر واحد على طول حدود القطاع مع مناطق الـ48.

6. المرحلة الثانية من الاتفاق

الإطار الزمني: تبدأ بعد 43 يومًا من بدء المرحلة الأولى.

تبدأ المفاوضات حولها في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.

تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من الرجال الشباب، الجنود، والجثامين.

هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأربعاء، أن وفد الحركة المفاوض في العاصمة الدوحة، سلم للوسطاء موافقة الحركة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعتزم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المرتقب من الدوحة، حيث تتواصل محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.