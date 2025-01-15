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حماس تعلن: وفدنا سلَّم قطر ومصر ردّنا على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

15 يناير 2025 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن قيادتها سلّمت قبل قليل، الوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء".

وأوضحت حماس، أنها تعاملت "بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

ومن جهتها، ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر مشارك في المفاوضات، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يلتقي وفد حماس في مكتبه.

وقال مصدر بحركة حماس للجزيرة: "وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأكد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى"، بينما قال مصدر آخر إن "حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي.. بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل".

وقال مسؤول بالجهاد الإسلامي، إن قيادة الحركة أنهت قبل قليل اجتماعا مع وفد حماس بالدوحة بشأن وقف إطلاق النار، موضحا أن وجهات النظر متطابقة بين الجهاد وحماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

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#حماس #غزة #هدنة #صفقة

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