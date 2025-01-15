استشهاد الإعلاميِّ أحمد أبو الرُّوس في قصف الاحتلال على مخيَّم النُّصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد الناشط الإعلامي أحمد هشام أبو الروس، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما يرفع عدد الصحفيين الذين قضوا نحبهم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 205 صحفي.

وأوضحت مصادر محلية، أن الإعلامي أبو الروس استشهد رفقة شقيقه وثلاثة آخرين بقصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبته بالقرب من مدرسة مسقط بمنطقة مخيم 2 جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مستشفى العودة، بوصول جثامين 5 شهداء بينهم الناشط الإعلامي أحمد هشام أبو الروس و6 إصابات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبته في مخيم النصيرات.

ويتعرض الصحفيون لملاحقة "إسرائيلية" مستمرة تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية؛ في محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات التي تنقل حقائق ما يجري في قطاع غزة إلى العالم.

ومن جهته، ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.