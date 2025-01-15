فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقارير: ساعات حاسمة واتِّفاق الهدنة بين حماس و (إسرائيل) على وشك الاكتمال

محمَّد التَّلمُّس.. 18 عامًا من النِّضال الصَّحفيِّ تنتهي بالشَّهادة

نادر أبو شرخ.. مدرب فلسطينيّ يزرع الأمل في نفوس النَّازحين رغم الحرب والدَّمار

لندن تعترف بتسيير طائرات تجسُّس فوق سماء قطاع غزَّة!

شهادات صادمة عن فظائع التعذيب لأسرى من "كمال عدوان" بمعسكر "عناتوت"

عقوبات أمريكيَّة على المحكمة الجنائيَّة... محاولة لتعطيل محاكمة قادة الاحتلال

الأونروا: سنواصل مساعدة الفلسطينيين رغم الحظر الإسرائيلي

الرياح القوية تهدد لوس أنجلوس بحرائق جديدة

آخر تحديث في ضم الهلال السعودي محمد صلاح لصفوفه

حصار وغارات ودمار.. مئة يوم من الصُّمود الأسطوري في شمال غزَّة

سريع: استهداف حاملة الطائرات "ترومان" للمرة الـ6 منذ قدومها إلى البحر الأحمر

15 يناير 2025 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
...
سريع استهداف حاملة الطائرات "ترومان" للمرة الـ6 منذ قدومها إلى البحر الأحمر
اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر عمليةً مشتركةً استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان"، وعدداً من القطع الحربية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذا الاستهداف هو السادس ضدّ "يو أس أس ترومان"، منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وتمّ بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة، خلال محاولة الحاملة تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن، وقد حقّقت العملية أهدافها بنجاح.

وأشارت البيان، إلى أنّ العملية تأتي في إطار الرد على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وجدّدت القوات المسلحة، تأكيد جاهزيّتها لأيّ تصعيد أميركي أو إسرائيلي، واستمرارها في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأنّ عملياتها "لن تتوقّف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية نوعية هاجمت، عبر عددٍ من الطائرات المسيّرة، أهدافاً تابعة للاحتلال في منطقة يافا المحتلة.

وأوضح، أنّ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية، استهدفت بصاروخٍ مجنّحٍ محطة الكهرباء التابعة للاحتلال في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنّ العمليتين حققتا أهدافهما بنجاحٍ.

وانطلقت صافرات الإنذار في القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب، خشية من سقوط صاروخ أو شظايا صواريخ اعتراضية، ما أدى الى هروب نحو مليوني مستوطن الى الملاجئ.

تويتر تويتر
#اليمن #صنعاء #القوات المسلحة اليمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة