سريع: استهداف حاملة الطائرات "ترومان" للمرة الـ6 منذ قدومها إلى البحر الأحمر

اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر عمليةً مشتركةً استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان"، وعدداً من القطع الحربية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذا الاستهداف هو السادس ضدّ "يو أس أس ترومان"، منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وتمّ بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة، خلال محاولة الحاملة تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن، وقد حقّقت العملية أهدافها بنجاح.

وأشارت البيان، إلى أنّ العملية تأتي في إطار الرد على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وجدّدت القوات المسلحة، تأكيد جاهزيّتها لأيّ تصعيد أميركي أو إسرائيلي، واستمرارها في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأنّ عملياتها "لن تتوقّف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية نوعية هاجمت، عبر عددٍ من الطائرات المسيّرة، أهدافاً تابعة للاحتلال في منطقة يافا المحتلة.

وأوضح، أنّ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية، استهدفت بصاروخٍ مجنّحٍ محطة الكهرباء التابعة للاحتلال في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنّ العمليتين حققتا أهدافهما بنجاحٍ.

وانطلقت صافرات الإنذار في القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب، خشية من سقوط صاروخ أو شظايا صواريخ اعتراضية، ما أدى الى هروب نحو مليوني مستوطن الى الملاجئ.