تقارير: ساعات حاسمة واتِّفاق الهدنة بين حماس و (إسرائيل) على وشك الاكتمال

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، أنّ حركة المقاومة الإسلامية، حماس، ردّت إيجابياً على المقترح النهائي المقدّم من الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتحدّثت المصادرالفلسطينية، عن توقّعات تشير إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مساء الأربعاء أو غداً الخميس.

وأكدت القناة "12" الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل" سلّمت خرائط الانسحاب والتوقيت، مشيرةً إلى أنّه إذا تمّ توقيع الاتفاق فإنّ أوّل تبادل للأسرى، سيكون يوم الأحد.

ولفتت القناة الإسرائيلة إلى أنّ نتنياهو أبلغ أهالي الأسرى بإنجاز صفقة تبادل.

وأوضحت القناة إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً طارئاً مع الوفد في قطر، والمسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية مساء اليوم، وسيُعقد أيضاً اجتماع لـ"الكابينت" صباح الغد، يليه اجتماع حكومي للتصويت على الصفقة.

كما أشارت إلى، أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدما في مفاوضات الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وأن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنهم غدا على أبعد تقدير.

وتستمر المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن المفاوضين استأنفوا اليوم نشاطهم بالدوحة، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين مطلعين أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة وإن الوزراء عدلوا برامجهم.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن هناك انقسامًا في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حركة حماس في الصفقة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق تقدما لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته، دون أصوات اليمين المتطرف.