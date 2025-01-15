الأونروا: سنواصل مساعدة الفلسطينيين رغم الحظر الإسرائيلي

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون يناير الجاري.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط: "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا" مؤكدا أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".

وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".

وأقر "الكنيست" تشريعا يحظر أي نشاط لوكالة الأونروا داخل دولة الاحتلال والقدس، ملوحا أيضا باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى.

وأيّد أعضاء "الكنيست" المتطرفين التشريع بعد انتقادات كاذبة للأونروا على مدى سنوات وجّهها مسؤولون إسرائيليون وازدادت حدّتها منذ بدء الحرب في غزة عقب هجوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين