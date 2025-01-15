حصار وغارات ودمار.. مئة يوم من الصُّمود الأسطوري في شمال غزَّة

غزة/ نور الدين جبر

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأكثر من 100 يوم، حصاره المطبق على مناطق شمال قطاع غزة، وسط ارتكاب مئات المجازر المروعة بحق المدنيين والمنشآت الصحية. في المقابل، تتصاعد وتيرة الصمود الأسطوري لفصائل المقاومة الفلسطينية وآلاف المواطنين الذين يرفضون مغادرة منازلهم رغم الظروف القاسية.

منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق على شمال قطاع غزة، وخاصة في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا وبيت حانون. وقد نفذت عمليات تدمير ممنهجة باستخدام "روبوتات آلية" و"مكعبات بلاستيكية" متفجرة، مما أدى إلى تدمير مساحات سكنية واسعة وسقوط أكثر من 5 آلاف شهيد ومفقود، وإصابة نحو 9500 آخرين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

رغم الدمار الهائل وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، تواصل المقاومة الفلسطينية إثبات وجودها الميداني من خلال تنفيذ عمليات نوعية توقع خسائر في صفوف جيش الاحتلال، مما أحدث صدمة في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية. ووفقاً لموقع "مفزاكي راعم" العبري، قُتل 55 جندياً إسرائيلياً منذ بداية الاجتياح، بينهم 15 خلال الأسبوع الأخير في بلدة بيت حانون.

ومن أبرز العمليات الأخيرة التي نفذتها المقاومة، تفجير مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية من جنود لواء "ناحال" في بيت حانون، مما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين. كما أسفرت معارك بيت حانون عن مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين قبل يومين من هذه العملية.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تغريدة عبر منصة "تليجرام"، أن المجاهدين يواصلون إلحاق خسائر فادحة بجيش الاحتلال، مشيراً إلى أن الخسائر الفعلية في صفوف العدو تفوق ما يتم الإعلان عنه. وأضاف أن المقاومة نفذت خلال الـ72 ساعة الماضية عمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 10 جنود وإصابة العشرات.

من جانبه، علق الباحث في الشأن السياسي سعيد زياد على الأحداث، قائلاً: "اجتاحت (إسرائيل) شمال غزة قبل 100 يوم لتنفيذ خطة الجنرالات الرامية إلى تجريف الحياة الإنسانية في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، واستخدام هذه العصا الغليظة في مفاوضاتها لانتزاع استسلام من المقاومة".

وأضاف زياد في تغريدة عبر منصة "إكس" أن صمود المواطنين واستبسال المقاتلين فاق كل التوقعات، مما حوّل معارك بيت حانون وجباليا إلى ورقة ضغط في يد المفاوض الفلسطيني لانتزاع تنازلات من العدو.

بدوره، أشاد الناشط محمد إسماعيل الفقي بصمود المقاومة، قائلاً في منشور على "فيسبوك": "جيشنا في شمال غزة، بيت حانون وجباليا، لكم منا ألف سلام وتحية يا ثابتين، يا أطهر من أنجبت فلسطين. تعلمنا منكم الثبات والإصرار والقوة".

وأضاف: "لا تبرح مكانك ولو لم يبق على جبل الرماة غيرك. إن توقف الناس فلا تتوقف، وإن فتر الناس فلا تفتر. كن جيشاً حتى لو كنت وحدك".

كما توجه الناشط محمد خميس شراب برسالة إلى أهل شمال غزة، قائلاً: "مهما فعلنا لن نوفيكم حقكم، فعلى صخرة صمودكم تحطمت مؤامرات التهجير وخطط التطهير المرسومة منذ عقود".

وأضاف: "يا رجالات غزة المدينة، دينكم علينا صعب السداد. فلولا ثباتكم لانفرط عقد الشمال وضاعت الآمال. يا أهل الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ رضوان والنصر، طبتم وطاب منشأكم وتبوأتم من الجنة منزلاً".

المصدر / فلسطين أون لاين