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لطلبة غزة.. آلية التسجيل للاشتراك في امتحان الدورة الاستثنائية لعام 2024

15 يناير 2025 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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آلية التسجيل للاشتراك في امتحان الدورة الاستثنائية لعام 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم، خبرا لتوضيح آلية التسجيل للاشتراك في امتحان الدورة الاستثنائية لعام 2024 للطلبة داخل محافظات غزة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، عن آلية التسجيل للاشتراك في امتحان الدورة الاستثنائية لعام 2024، والتي تستهدف الفئتين التاليتين:

الفئة الأولى:

الطلبة النظاميون الذين أنهوا الصف الحادي عشر بكافة فروعه بنجاح خلال العام الدراسي 2022-2023، والتحقوا في بداية العام الدراسي 2023-2024 بالصف الثاني عشر.

الفئة الثانية:

المشتركون الذين لم يتمكنوا من التقدم للدورة الثالثة (الدورة الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

ملاحظة:

يرجى الاطلاع على آلية التسجيل الإلكتروني المرفقة. انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#طلبة غزة #آلية تسجيل #امتحان الدورة الاستثنائية

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