يديعوت أحرنوت: الجيش يقاتل حاليا في غزة دون هدف حقيقي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يقاتل حاليًا في غزة دون هدف حقيقي، استراتيجي وطويل الأمد، ولا هدف يمنح الشعب الإسرائيلي أملاً وغاية ملموسة.

وأضافت الصحيفة: "بينما يدفع هذا الشعب الثمن بأعداد متزايدة من القتلى، مع توسيع المقابر العسكرية بشكل شبه يومي".

وشددت على أنه بسبب جبن الوزراء في اتخاذ قرار سياسي حاسم، ومع تزايد لامبالاة الجمهور تجاه الجنود القتلى الذين تزداد أعدادهم، ومع أزمة نقص القوى البشرية العسكرية المرهَقة، يضطر الجيش إلى القتال ببطء.

وأكملت: "الجنود يُقتلون الواحد تلو الآخر، وسيستمر ذلك الأسبوع المقبل، والشهر المقبل، والسنة القادمة".

وبدعم أمريكي كامل، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة، مرتكبة آلاف المجازر وعمليات الإعدام والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 46,707 شهيدًا و110,265 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين