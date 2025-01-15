خبير عسكري: المُقاومة الفلسطينيَّة تحققِّ نجاحاتٍ كبيرة في شمال غزَّة

بيروت-غزة/ نور الدين جبر

أكد الخبير العسكري اللبناني، العقيد أكرم سريوي، أن المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة تُحقق عمليات ناجحة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفضل سنوات من التحضير والتدريب، والروح القتالية العالية التي يتمتع بها مقاتلوها.

وأوضح سريوي في حديث لـ "فلسطين أون لاين"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في السيطرة الكاملة على شمال القطاع، رغم ادعاءاته بالقضاء على المقاومة وإخلاء المنطقة من السكان. وأوضح أن الخسائر اليومية التي يتكبدها جيش الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات الاستهداف الناجحة التي تنفذها المقاومة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من شمال غزة، تُثبت زيف الادعاءات الإسرائيلية الموجهة للمجتمع الإسرائيلي والعالم.

وأضاف سريوي: "(إسرائيل) فشلت فشلاً ذريعاً في غزة، رغم الدمار الهائل الذي ألحقته بالقطاع، واستشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين. على المستوى الاستراتيجي، لم تحقق (إسرائيل) أهدافها، والمقاومة ما زالت صامدة ولا يمكن كسرها أو إلغاء الشعب الفلسطيني الذي يواصل المطالبة بحقوقه ومقاومته".

وأكد الخبير العسكري أن القضاء على المقاومة أمر مستحيل طالما هناك أرض محتلة، مشيراً إلى أن ذلك يتجسد بعد أكثر من 15 شهراً من القتال والتدمير ومحاولات الإبادة والتجويع وتدمير البنى التحتية والمستشفيات.

وحول مفاوضات التهدئة الجارية، رأى سريوي أن (إسرائيل) تحاول إظهار أنها فرضت شروطها في الاتفاقات بالقوة، معتبراً ذلك "نوعاً من الخداع"، مؤكداً أن المقاومة تثبت يومياً قدرتها على تنفيذ عمليات بطولية وإلحاق الخسائر بصفوف جنود الاحتلال.

وتابع: "المقاومة هي التي أجبرت (إسرائيل) على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد فشلها في تحقيق أهدافها عسكرياً. ومع تصاعد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، بدأت أصوات داخل (إسرائيل)، خاصة من أهالي الأسرى والجنود، تطالب بوقف الحرب والسعي نحو صفقة".

وأشار سريوي إلى أن السيناريو المحتمل في قطاع غزة يتمثل في اعتراف (إسرائيل) بحقوق الشعب الفلسطيني، وفشل مشروع تهجير سكان القطاع خارج فلسطين المحتلة.

وشدد على أن "أهل غزة لن يتركوا أرضهم مهما فعلت (إسرائيل)، وما حصل من دمار وخراب لن يثنيهم عن مواصلة المقاومة. استمرار الوجود الإسرائيلي في غزة يعني استمرار عمليات المقاومة، لأن هذه الأرض هي أرضهم وسيقاتلون من أجلها".

المصدر / فلسطين أون لاين