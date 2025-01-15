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الصِّحَّة بغزَّة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر دامية خلال الـ 24 ساعة الماضية

15 يناير 2025 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر دامية خلال الـ 24 ساعة الماضية

 أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 467 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و253 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,707 شهيدًا و 110,265 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجازر في غزة

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