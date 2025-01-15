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اللجنة الإعلامية بمخيم جنين: حصار أمن السلطة للمخيم سهّل على الاحتلال اغتيال وقتل أبنائه

15 يناير 2025 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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حصار أمن السلطة للمخيم سهّل على الاحتلال اغتيال وقتل أبنائه وفق تأكيد اللجنة الإعلامية

حمّلت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، السلطة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة عن المجزرة الإسرائيلية التي جرت ليلا في المخيم.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن حصار أجهزة أمن السلطة لمخيم جنين منذ أسابيع سهّل على قوات الاحتلال اغتيال وقتل أبنائه.

وفي السياق، كانت حركة حماس، قالت إن الجريمة جاءت بعد ساعات من عدم استجابة السلطة للمبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف الحملة الأمنية هناك.

وأعلنت القوى "القوى الوطنية والإسلامية" في محافظة جنين الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، تنديدا باغتيال الاحتلال الإسرائيلي 6 شبان في مخيم جنين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حصارها على مخيم جنين لاستهداف مقاومته منذ 42 يومًا، بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية متكررة ومتزامنة.

وخلال 42 يوماً من الحصار على مخيم جنين، استشهد 15 مواطناً بينهم أربعة أطفال، تسعة شهداء منهم برصاص وقذائف أجهزة السلطة، بينما استشهد ستة مواطنين في القصف الإسرائيلي الأخير على المخيم، في حين اعتقل الجانبان عشرات المواطنين من سكان المخيم وجنين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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