كتائب القسَّام تزفُّ شهداء جنين وتؤكد: الاحتلال فشلَ في اقتلاع جذوة المقاومة من قلوب أبناء شعبنا

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية ثلةً من الشهداء الذين ارتقوا في محافظة جنين.

قالت كتائب القسَّام في بيان عسكري، نزف "الشهيد القسامي بهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عامًا)، والشهيد القسامي مؤمن إبراهيم أبو الهيجاء (28 عامًا)، والشهيد القسامي أمير إبراهيم أبو الهيجاء (27 عامًا)، والشهيد القسامي إبراهيم مصطفى قنيري (23 عامًا)".

وقالت القسّام، إنّ الشهداء ارتقوا مساء أمس الثلاثاء 14 رجب 1446هـ الموافق 14 يناير 2025م، مع الشهيدين حسام حسن قنوح ومحمود أشرف غربية، إثر قصف صهيوني غادر تعرض له مخيم جنين المحاصر.

وشدَّدت على أن فشل الأيادي الآثمة في حصارها الخانق لمخيم جنين منذ ما يزيد عن 40 يومًا، يعدّ هزيمة أخرى للعدو الصهيوني الذي توصّل لقناعة بفشل كافة محاولات اقتلاع جذوة المقاومة من قلوب أبناء شعبنا المجاهد.

المصدر / فلسطين أون لاين