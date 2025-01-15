بلديَّة غزَّة: طواقمنا تواصل جهودها لصيانة المزيد من الآبار وتوصيل المياه لأغلب مناطق المدينة

أكدت بلدية غزة أنها تمكنت بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، من صيانة عدد من آبار المياه وشبكات الخطوط الناقلة وتوصيل المياه إلى عدد من المناطق التي تضم سكاناً ونازحين.

وأشارت البلدية في تصريحات إعلامية، إلى أنها تواصل تنفيذ مشاريع مياه في المدينة، وتعمل على صيانة المزيد من الآبار في مناطق مختلفة.

وأوضحت أنها تمكنت من توصيل المياه إلى غالبية المناطق التي تضم سكانًا ونازحين، ويتم التحضير لمشاريع إضافية لتلبية احتياجات المواطنين فور عودتهم بعد إعلان الهدنة.

وأضافت "نحن مستمرون في التواصل مع الجهات المعنية لاستكمال صيانة المزيد من الآبار وإعادة تشغيلها في مناطق مختلفة من المدينة، كما تمت صيانة الخطوط الناقلة لمياه ميكروت".

تأتي هذه الجهود في سياق التّحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه بسبب التدمير الجسيم لشبكات ومصادر المياه؛ والذي أدّى إلى انخفاض التّغطية الجغرافية 40% والتّغطية السكانية إلى 60% خلال العدوان.

وأوضحت البلديةُ أنّ طواقمها تسعى جاهدةً للوصول إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى يتمكّنوا من استكمال تنفيذ عمليات الصّيانة اللّازمة لخطوط المياه الرئيسية وآبار المياه؛ لضمان استمرار تدفُّق المياه بقدر الإمكان.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات