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رابط التَّسجيل للحصول على المساعدات النقدية والعينية من وزارة التنمية الاجتماعية

15 يناير 2025 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية.  

ويهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية شهرية وطرود غذائية وصحية للأسر المحتاجة والمتضررة من الحرب. 
 
استمارة احتياج المتضررين من الحرب 2023-2024 

تشمل استمارة طلب المساعدة للأسر المتضررة من الحرب في غزة والضفة الغربية للعام 2023-2024 عدة بيانات أساسية أهمها: 

- البيانات الأساسية للشخص المستهدف. 

- معلومات الاتصال. 

- التكوين الأسري 

- احتياجات الأسرة. 
 
تفاصيل برنامج "إنقاذ الحياة" 

الفئات المستهدفة: 

1. الأسر المتضررة من الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. 

2. الأرامل والأيتام وذوو الإعاقة. 

المساعدات المقدمة: 

-  مساعدات مالية شهرية. 
-  طرود غذائية وصحية. 
- برامج لدعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا. 
 
رابط التسجيل في برنامج "إنقاذ الحياة" 

للتسجيل في برنامج "إنقاذ الحياة"، يمكن للأسر المستهدفة تعبئة البيانات المطلوبة بدقة عبر رابط التسجيل: [رابط التسجيل هنا]. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #وزارة التنمية الاجتماعية #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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