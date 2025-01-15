"هكذا انفجرتْ العبوة النَّاسفة"!.. المقاومة تدكُّ جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة قباطية

اعترف الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة من جنوده، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح خطيرة، وإصابة ثالث بجروح طفيفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة من الجيش في قباطية بجنين.

وقال شهود عيان إن مروحيات إنقاذ تابعة لجيش الاحتلال، هبط في منطقة قريبة من قباطية ونقلت عدداً من الجنود المصابين من موقع التفجير.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين، الذي فجروا عبوة ناسفة بجيب عسكري، ما أدى لإعطابه، وإصابة عدة جنود.

كما أعلنت مجموعات المقاومة، خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في قباطية، وتفجير عبوات ناسفة معدة مسبقاً بآليات عسكرية مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وتمكنت المقاومة من تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية في محيط محور القدس.

وخلال اقتحام قباطية دهمت قوات الاحتلال منازل عدة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء البلدة.

وتمركزت قوات الاحتلال على دوار القدس، والشارع الرئيسي للقهاوي، وأم القصب، والزكارنة الحارات القديمة، ومنطقة يوسف البريد.

وذكرت سرايا القدس-كتيبة جنين، في بلاغ لها، أنه "بعد عودة الإتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية بسرية قباطية، أكدوا لنا تمكنهم تمام الساعة 3:16 ص فجر اليوم، من تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار معدة مسبقًا في خط سير الجيبات في محور الجبل (إم القصب) وتفجير جيب عسكري".

وأشارت السرايا إلى أن الجيب "يحمل فرقة قناصة وقوة مشاة، وتم تدميره بصورة مباشرة، محققين إصابات مؤكدة".

وتابعت "شاهد أبطالنا آليات العدو تسحب القتلى والمصابين ورصدنا هبوط طائرات الإخلاء في منطقة دوتان".

المصدر / وكالات