الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين، ما أوقع إصابات وحالات اختناق عولجت ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الحلبي من بلدة روجيب شرق نابلس، والاسير المحرر “ايهاب شولي” بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية، بعد أقل من شهر على تحرره من سجون السلطة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، حيث اعتقلت الحاج وائل بداوي من منزله في حي شريم، والشاب حمودي حوتري بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا، والشاب عبدلله ابو سنينة بعد اقتحام منزله في حي القرعان، والشاب نضال زعرب بعد اقتحام منزله في حي النقار.

في بيت لحم، أصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وتمركزت في محيط منطقة “البوابة”، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية مراح معلا، جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها، واقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عنبتا، شرق طولكرم واعترضت حركة المركبات على الشارع الرئيسي، وأوقفت إحداها وحققت ميدانيا مع ركابها، واعتقلت الشاب سند بركات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد من جهة قرية شوفة المجاورة، وتمركزت على طول الشارع الواصل لبلدة عنبتا.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب، واقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد أن احتجزتهم لساعات.

المصدر / وكالات