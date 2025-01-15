حماس: تصاعُد قصف الاحتلال على جنين لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تصاعد عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي على مخيم جنين، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الباسلة التي لا يرهبها بطش الاحتلال.

ونعت حماس شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، مؤكدةً أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدراً، وستكون لهيباً يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة التي جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم، ليحملها المسؤولية في الشراكة بالجريمة الصهيونية ورفض النداءات الوطنية لوقف عدوانها على المخيم.

ودعت جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم، ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

ومساء أمس الثلاثاء، ارتقى عدد من الشهداء، بقصف طيران الاحتلال لموقع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين، بينهم طفل وثلاثة أشقاء.

وقالت مصادر طبية، إن الشهداء هم: الطفل محمود أشرف مصطفى غربية (١٥ عاماً)، والأشقاء مؤمن (٢٨ عاماً)، وأمير (٢٧ عاماً)، وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (٣٣ عاماً)، والشابين وحسام حسن عيسى قنوح (٣٤ عاماً)، وإبراهيم مصطفى قنيري (٢٣ عاماً).

وأفادت مصادر محلية، بسماع دوي ثلاثة صواريخ في جنين، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، مضيفة أنه ورغم القصف قامت أجهزة أمن السلطة بإطلاق النار صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين