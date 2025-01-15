6 شهداء بقصف طيران الاحتلال على مخيم جنين (شاهد)

ارتقى عدد من الشهداء، مساء أمس الثلاثاء، بقصف طيران الاحتلال لموقع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين، بينهم طفل وثلاثة أشقاء.

وقالت مصادر طبية، إن الشهداء هم: الطفل محمود أشرف مصطفى غربية (١٥ عاماً)، والأشقاء مؤمن (٢٨ عاماً)، وأمير (٢٧ عاماً)، وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (٣٣ عاماً)، والشابين وحسام حسن عيسى قنوح (٣٤ عاماً)، وإبراهيم مصطفى قنيري (٢٣ عاماً).

وأفادت مصادر محلية، بسماع دوي ثلاثة صواريخ في جنين، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، مضيفة أنه ورغم القصف قامت أجهزة أمن السلطة بإطلاق النار صوب المواطنين.

ويأتي قصف الاحتلال مخيم جنين في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة أمن السلطة حصار المخيم منذ 41 يوما في عملية عسكرية لتصفية المقاومة والقضاء عليها.

وأكد قيادي في كتيبة جنين أن الاحتلال استهدف في غارته على مخيم جنين، عدداً من المدنيين والأطفال، والذي تم في ظل حصار متواصل من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمخيم.

وأشار القيادي، إلى أن الاحتلال يحاربنا كمقاومين، والسلطة تلاحقنا كخارجين عن القانون، داعيا أجهزة أمن السلطة بالانسحاب فوراً من محيط المخيم، وأن تخلي بينهم وبين الاحتلال.

المصدر / وكالات