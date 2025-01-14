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القوات اليمنية تنفذ عمليتين ضد أهدافٍ للاحتلال في يافا وأم الرشراش

14 يناير 2025 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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القوات اليمنية تنفذ عمليتين ضد أهدافٍ للاحتلال في يافا وأم الرشراش
اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية نوعية هاجمت، عبر عددٍ من الطائرات المسيّرة، أهدافاً تابعة للاحتلال في منطقة يافا المحتلة.

وأوضح، أنّ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية، استهدفت بصاروخٍ مجنّحٍ محطة الكهرباء التابعة للاحتلال في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنّ العمليتين حققتا أهدافهما بنجاحٍ.

كما بين أنّها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على المجازر بحقّ إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، وفي إطار الردّ على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وصباح الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستي فرط صوتي، من نوع "فلسطين 2 وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له.

وانطلقت صافرات الإنذار في القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب، خشية من سقوط صاروخ أو شظايا صواريخ اعتراضية، ما أدى الى هروب نحو مليوني مستوطن الى الملاجئ.

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#اليمن #صنعاء

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