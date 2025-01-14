تقارير تكشف تفاصيل جديدةً حول اتِّفاق وقف إطلاق النَّار المحتمل بغزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف مسؤول إسرائيلي تفاصيل جديدة عن بنود صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة على وقع جولة حاسمة من المحادثات، يترقب العالم إعلان التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية و(إسرائيل).

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أنه سيتم الإفراج -بموجب الاتفاق- عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع بحرية.

ووفقًا للتقارير، بدءا من اليوم الأول للاتفاق، سيسمح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة منذ بداية الحرب بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع، كما سيسمح بحرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع.

وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، كما يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني ولإزالة الركام والأنقاض.

وسيتم إدخال المتطلبات اللازمة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بعدد لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة. كذلك تشمل العملية إعادة إعمار المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية المدمرة.

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بمحور فيلادلفيا، كما سيحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع "إسرائيل".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر أن (إسرائيل) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في غزة بالمرحلة الأولى، موضحة بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة ومراحل تنفيذه.

وقالت الصحيفة العبرية، إن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى. وبحسب المصدر نفسه، ستبدأ مفاوضات المراحل اللاحقة بعد 16 يوما من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المسؤولون، إن الجيش سينسحب تدريجيًا من معظم أنحاء القطاع لمنطقة عازلة خلال فترة تستمر 42 يومًا.

في غضون ذلك، ذكرت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي فكك معداته وقواعده وسحبها من محور نتساريم.

وقالت القناة إنه مع بدء تنفيذ الصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من العودة إلى شمال غزة دون أي قيود.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن جيش الاحتلال فكك اليوم معداته وقواعده وسحبها من محور "نتساريم"، ومع بدء تنفيذ الاتفاق والصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من العودة إلى شمال غزة دون أي قيود.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّحت حركة المقاومة الإسلامية حماس لوكالة "رويترز"، أن المفاوضات أحرزت تقدماً بشأن قضايا رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة، ونعمل على استكمال ما تبقى قريباً.

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، اليوم الاثنين، أن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين "إسرائيل" وحركة حماس، سلمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وخلال مختلف مراحل التفاوض ظلت حركة حماس تشدد على أن الاتفاق يجب أن يفضي إلى وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى ديارهم في قطاع غزة.