بلينكن: هزيمة حماس عسكريًا غير ممكن وما يجري في شمال غزَّة دليل

وكالات/ فلسطين أون لاين

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس بالحلول العسكرية فقط غير ممكنة، وما يجري في شمال غزة دليل على ذلك، لافتًا إلى أن "حماس" جندت عناصر جديدة بقدر ما خسرت.

وأضاف بلينكن: "الرئيس بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "لا يمكنني القول إن كل القرارات التي اتخذتها واشنطن تجاه هذا الصراع في الشرق الأوسط كانت صائبة".

وخلال الكلمة، تعالت هتافات قاطعت كلمة بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، اتهمته بالمسؤولية عن مقتل أبرياء بغزة، والكذب على الكونغرس.

بعبارات "وزير الإبادة الجماعية" و"لن نسامحك"، قاطع عدد من المحتجين المؤيدين لفلسطين، الثلاثاء، كلمة وزير الخارجية الأمريكي.

وكان بلينكن يتحدث في آخر خطاب له حول السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن على مدى أربع سنوات، قبل أن تقاطعه هتافات شخص محتج بعبارات "وزير الإبادة الجماعية" و"لن نسامحك، لن ننسى هذا".

وعقب إخراج الأمن للمحتج من القاعة، وقف آخر بعد فترة وجيزة، وردد شعارات مماثلة من قبيل "أنت مؤيد للحرب" و"أنت وحش" و"وزير الإبادة الجماعية" قبل أن يتدخل الأمن ويخرجه أيضا من القاعة.

وبعد فترة وجيزة، قاطع محتج ثالث كلمة بلينكن مرددا الشعار ذاته الذي يصف بلينكن بـ "وزير الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن "إسرائيل تواجه وضعا غير مستدام على حدودها الشمالية وحزب الله كان يسيطر على مساحات واسعة.. وهدفنا كان منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع حزب الله من أن يشكل خطرا على إسرائيل".