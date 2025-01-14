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وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل الدوحة مساء اليوم

14 يناير 2025 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل الدوحة مساء اليوم
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أنَّ وفدًا رفيعًا منها سيصل الدوحة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، وصول الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى إلى "مراحله النهائية"، مشددًا على ضرورة استمرار التشاور مع قادة فصائل فلسطينية "حتى إتمامه".

وقالت الحركة، إنّ قيادتها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث وضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنّ قادة القوى والفصائل عبّروا خلال هذه الاتصالات عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وأكدت قيادة الحركة والقوى المختلفة على استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

وظهر اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة، مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة، مشيرًا إلى تجاوز العقبات الرئيسية في الاختلافات بين الطرفين.

 

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